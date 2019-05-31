Помпео встретится с Меркель, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Стороны будут говорить о Китае, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и о конфликте на востоке Украины

Майкл Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Об этом сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

На встрече речь пойдет о "двухсторонних темах и международных вопросах, в том числе о Китае, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и о конфликте на востоке Украины", отметили в МИД.

Беседа с Маасом состоится в пригородной резиденции МИД Германии, на вилле "Борзиг", где традиционно проходят дипломатические мероприятия высокого уровня, в том числе встречи министров стран "нормандского формата" по урегулированию на Украине.

После этого госсекретарь США вернется в Берлин, где в у него запланирована встреча с канцлером. Как в свою очередь сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фиц, на встрече речь пойдет о "двухсторонних и актуальных международных вопросах". Перед беседой запланированы заявления для прессы.

Как сообщил ранее представитель госдепартамента США, из Германии Помпео отправится в Швейцарию, а в понедельник из Швейцарии вылетит в Нидерланды.

Напомним в начале мая Помпео в последнюю минуту отменил визит в Германию "учитывая насущные вопросы". В Госдепе заверили, что он посетит Берлин в ближайшее время и проведет встречи с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

Напомним, как ожидалось, в Берлине Помпео планировал обсудить темы реализации проекта "Северный поток – 2", мирного регулирования в Украине и другие важные вопросы: Россию, Китай, Сирию и Западные Балканы. Данный визит в немецкую столицу должен был стать для него первым на посту госсекретаря США.

Мы также писали, что ранее Майк Помпео обещал, что США будет ужесточать санкции против России до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Украине аннексированного Крымского полуострова.

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