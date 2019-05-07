Помпео заметил, что напомнил Лаврову о российском вмешательстве в американские выборы

В РФ ранее заявили, что тему "вмешательства" России в американские выборы Помпео с Лавровым не обсуждал

Фото: REUTERS/Erin Scott.

Госсекретарь США Майкл Помпео настаивает, что в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым затрагивалась тема российского вмешательства в американские выборы.

"Я сказал ему то же самое, что говорил ему каждый раз, когда у нас выпадает возможность обсудить эту конкретную тему. А именно то, что это неприемлемо, и что мы сделаем все возможное, чтобы противостоять этому", – приводит слова Помпео сайт Госдепартамента.

Ранее дипломатический источник сообщил журналистам, что российская сторона удивлена заявлением Помпео о том, что на встрече с Лавровым поднимался вопрос о российском "вмешательстве" в американские выборы.

"Тему "вмешательства" России в американские выборы Помпео с Лавровым не обсуждал", – сказал он.

"Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря", – отметил источник.

Глава российского МИД и госсекретарь США в понедельник провели переговоры в финском Рованиеми. Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

Напомним, что Лавров уже не впервые некорректно высказывается. Например, по его словам, на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации. Сам глава МИД РФ посчитал, что Порошенко искал туалет.

Стоит отметить, что не особо остроумными замечаниями в адрес США отличается и "начальник" Лаврова – президент России Владимир Путин. Так, например, на прошлогодней встрече с советником американской администрации по национальной безопасности Джоном Болтоном он нелепо высказался об американском гербе – орлане с оливками и стрелами в лапах.

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