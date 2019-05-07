Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,5
29,67
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Помпео заметил, что напомнил Лаврову о российском вмешательстве в американские выборы

7 мая, 02:45

В РФ ранее заявили, что тему "вмешательства" России в американские выборы Помпео с Лавровым не обсуждал

Фото: REUTERS/Erin Scott
Фото: REUTERS/Erin Scott.

Госсекретарь США Майкл Помпео настаивает, что в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым затрагивалась тема российского вмешательства в американские выборы.

"Я сказал ему то же самое, что говорил ему каждый раз, когда у нас выпадает возможность обсудить эту конкретную тему. А именно то, что это неприемлемо, и что мы сделаем все возможное, чтобы противостоять этому", – приводит слова Помпео сайт Госдепартамента.

Ранее дипломатический источник сообщил журналистам, что российская сторона удивлена заявлением Помпео о том, что на встрече с Лавровым поднимался вопрос о российском "вмешательстве" в американские выборы.

"Тему "вмешательства" России в американские выборы Помпео с Лавровым не обсуждал", – сказал он.

"Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря", – отметил источник.

Глава российского МИД и госсекретарь США в понедельник провели переговоры в финском Рованиеми. Лавров по итогам встречи заявил журналистам, что переговоры были конструктивными, они с Помпео обсудили региональные вопросы, международные отношения в целом и темы, касающиеся стратегической стабильности.

Напомним, что Лавров уже не впервые некорректно высказывается. Например, по его словам, на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко якобы перепутал двери и зашел в комнату встреч российской делегации. Сам глава МИД РФ посчитал, что Порошенко искал туалет.

Стоит отметить, что не особо остроумными замечаниями в адрес США отличается и "начальник" Лаврова – президент России Владимир Путин. Так, например, на прошлогодней встрече с советником американской администрации по национальной безопасности Джоном Болтоном он нелепо высказался об американском гербе – орлане с оливками и стрелами в лапах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, лавров, вмешательство, Помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео заметил, что напомнил Лаврову о российском вмешательстве в американские выборы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помпео прогнозирует, что Россия еще десятилетиями будет вмешиваться в выборы в США

30 апреля, 03:01

Помпео заявил, что подобная угроза была и в 1974 году

Россия продолжает вмешиваться в политику США – директор ФБР

27 апреля, 08:06

По мнению Рэя, РФ представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов

В Конгрессе США представили резолюцию по вмешательству России в выборы в Украине

22 марта, 11:03

Американские политики призывают правительство США помочь Украине справиться с российской угрозой

Россия изменила тактику по вмешательству в американские выборы – СМИ

10 марта, 09:26

Российские хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

Как модернизировали основной танк ВСУ

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Ученые опровергли вывод о «потолке» продолжительности жизни

Получен белок, вызывающий смерть раковых клеток

Копеечные цены на все умные браслеты. Берите в рассрочку

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Инаугурация Зеленского: в ЦИК сделали заявление

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека