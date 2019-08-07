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Помпео заверил, что указ Трампа о Венесуэле не предусматривает эмбарго, но является достаточно угрожающим

Сегодня, 01:22

Трамп подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Помпео заверил, что указ Трампа о Венесуэле не предусматривает эмбарго, но является достаточно угрожающим https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE США Трамп подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции

Указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, не является эмбарго, но представляет собой значительный шаг Вашингтона, направленный против правительства президента страны Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Хотя это не эмбарго, этот значительный шаг является ответом на продолжающуюся узурпацию власти Мадуро и связанными с ним лицами", — утверждается в документе.

Трамп в понедельник подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку, которая вступила в силу с 5 августа, попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

Ранее в Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

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Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Венесуэла США указ Трамп Помпео

Источник: ТАСС

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