Помпео заявил, что Иран злоупотребляет полномочиями суда ООН

Помпео пообещал защищать интересы США в суде и работать с союзниками США

Власти Ирана, направившие в Международный суд ООН (ICJ) иск против США в связи с восстановлением американских санкций, используют суд в корыстных целях, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Иск Ирана в ICJ – это попытка вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов предпринимать законные действия, включая восстановление санкций, которые необходимы для защиты нашей национальной безопасности. Процесс судебного разбирательства, начатый Ираном, – это злоупотребление судом", – отмечается в документе.

При этом Помпео пообещал защищать интересы США в суде и работать с союзниками США, чтобы "противостоять дестабилизирующей активности иранского режима в регионе, блокировать финансирование терроризма и уделять внимание распространению Ираном баллистических ракет и его усовершенствованных систем вооружения, которые угрожают международной безопасности и стабильности".

Госсекретарь напомнил, что, по мнению Вашингтона, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не мог гарантировать безопасность США со стороны Ирана, поэтому президент США Дональд Трамп принял решение выйти из СВПД.

Судьи Международного суда ООН в понедельник приступили к рассмотрению иска Ирана к США о восстановлении американских санкций в отношении Тегерана.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.