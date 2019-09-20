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Помпео заявил, что получил важную информацию об атаке на саудовские нефтяные объекты

20 сентября, 04:12

По словам главы Госдепартамента, существует колоссальный консенсус по поводу того, что ответственность за атаки несет Иран

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что после серии встреч с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ получил некую "важную информацию" для президента Дональда Трампа, связанную с недавними ударами по саудовским нефтяным объектам.

По словам главы Госдепартамента, существует "колоссальный консенсус" по поводу того, что ответственность за атаки несет Иран, пишет Голос Америки.

При этом Помпео не дал понять, каким может быть ответ США.

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Выступая после встречи с наследным принцем ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Зайдом, Помпео сказал: "Мы как и раньше пытаемся выстроить коалицию в дипломатических рамках. В то время, как министр иностранных дел Ирана угрожает полномасштабной войной и грозит сражаться до последнего американца, мы стараемся сформировать коалицию, нацеленную на достижение мира".

"Мы бы хотели мирного решения, – добавил он. – Я надеюсь, что Исламская Республика Иран имеет такой же взгляд на ситуацию".

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" в отношении Тегерана.

Также мы писали, что в связи с произошедшем в Саудовской Аравии Южная Корея может задействовать свои нефтяные резервы в случае проблем с поставками сырья.

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Иран США атака Саудовская Аравия НПЗ Помпео

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