Помпео заявил, что Россия угрожает безопасности США

Сегодня, 12:19

Вашингтону нужно поддерживать диалог с Москвой, отметил госсекретарь США

Фото: AFP
Фото: AFP

Россия специально создает всяческие проблемы и трудности, чтобы подорвать защищенность США. Об этом говорится в распространенном американским внешнеполитическим ведомством интервью госсекретаря США Майка Помпео.

"Они (россияне) создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки. Нам нужно, чтобы они вернулись к выполнению своих обязательств в рамках договоров о ракетах, соглашений, которые они также подписали", – сообщил Помпео, не называя, какие именно договоры он имеет в виду.

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Также госсекретарь США отметил, что отношения Вашингтона с российским руководством являются серьезной проблемой, но президент Дональд "Трамп ясно дал понять, что очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими".

В свою очередь Помпео подчеркнул, что было бы очень хорошо с помощью диалога США и России изменить поведение Москвы таким образом, чтобы американцы были в безопасности.

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"Если мы сможем поддерживать с ними диалог, и из-за этого они изменят свое поведение таким образом, чтобы оно не подвергало риску американцев, то это чрезвычайно хорошо", – сказал госсекретарь США.

Он констатировал, что рекомендовал Трампу и его помощникам действовать таким образом и напомнил, что руководствовался этим принципом, когда был директором ЦРУ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США вернули себе уважение многих стран мира, включая Россию и Китай. По словам президента, многие мировые лидеры поздравляют его с экономическими достижениями США.
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