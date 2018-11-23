Помпео заявил, что США не допустят на свою территорию "караван мигрантов"

Соединенные Штаты не допустят на свою территорию участников так называемого каравана мигрантов, и Вашингтон считает, что этим людям угрожает опасность со стороны тех, кто пытается их эксплуатировать. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Я нахожусь в тесном контакте с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, и прошла уже неделя с тех пор, как министр (внутренней безопасности Кирстьен) Нильсен и я провели конструктивную встречу с будущим главой МИД Мексики Марсело Эбрардом по поводу караванов мигрантов. Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову. Караваны не будут допущены в Соединенные Штаты", – сказал он, подчеркнув, что "существует реальная угроза безопасности и правам мигрантов из-за тех, кто хочет их эксплуатировать".

Ранее газета "Милитари таймс" со ссылкой на источники в вашингтонской администрации сообщила о том, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. По их сведениям, постановление, которое расширяет полномочия военнослужащих, в частности позволяя им "демонстрировать или применять силу (в том числе и при необходимости смертоносные средства), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр" мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы, подписал во вторник поздно вечером руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, а не президент США Дональд Трамп.

Ранее Министерство внутренних дел Мексики заявило, что в городах Тихуана и Мехикали в пограничном с США штате Нижняя Калифорния Северная находятся порядка 5,6 тыс. мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. 18 октября Трамп заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты. Он также обвинил власти латиноамериканских стран в бездействии в связи с нелегальной иммиграцией своих граждан в США.

Также мы писали, что второй караван мигрантов – из Сальвадора – уже добрался до Мексики.

Как уже сообщалось, члены первой волны "каравана" достигли границы США еще 14 ноября.

Мы также писали, что развертывание войск на границе с Мексикой может обойтись американским налогоплательщикам в 42-110 млн долларов.