Помпео заявил, что Трамп сам принял решение не подписывать соглашение с КНДР

Госсекретарь опроверг, что Вашингтон якобы отказался требовать от Пхеньяна раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории КНДР

Фото: Getty Images

Помпео заявил, что Трамп сам принял решение не подписывать соглашение с КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg 2019-02-28T20:09:52+02:00 США Госсекретарь опроверг, что Вашингтон якобы отказался требовать от Пхеньяна раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории КНДР

Президент США Дональд Трамп лично принял решение не подписывать соглашение с КНДР во время встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Об этом заявил в четверг журналистам госсекретарь Майкл Помпео.

"Мы рассчитывали на то, что удастся достигнуть достаточного прогресса для того, чтобы оправдать подписание соглашения по завершении [саммита], но нам не удалось этого сделать. Президент принял это решение", — сказал шеф американской дипломатии.

Он также официально опроверг информацию телекомпании Эн-би-си, которая накануне саммита со ссылкой на источники сообщила о том, что Вашингтон якобы отказался требовать от Пхеньяна раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории КНДР.

"Я видел материал Эн-би-си по этому поводу о том, что мы отказались от [требования] задекларировать [ядерные объекты]. Вам всем следует исправить свои материалы на этот счет", — сказал Помпео.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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