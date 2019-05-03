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Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работают люди, которые связаны с Россией

3 мая, 03:46

Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работают сотни россиян

Майкл Помпео
Майкл Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей. Об этом шеф американской дипломатии заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, информацию о котором распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Мы можем услышать заявления относительно того, что нам не следует допускать вторжения в Венесуэлу, однако оно уже имело место", — сказал Помпео. "Некоторое время назад в Венесуэлу вторглись кубинцы, теперь россияне последовали их примеру, — утверждал он. — Только в службах безопасности Венесуэлы тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше. Это люди, которые на самом деле контролируют, в каком направлении движется Венесуэла".

По версии госсекретаря, "россияне по большей части защищают свои интересы в сфере экономики" в Венесуэле.

"Америка также глубоко заинтересована в том, чтобы страны, враждебные США, которые желают подвергнуть Америку опасности, такие страны как Куба и Россия, более не имели опорного пункта буквально в сотнях миль от наших берегов, — добавил Помпео. — Я не хочу углубляться в детали, но имеющаяся у них возможность получать информацию о том, что происходит здесь, в США, использовать эту площадку, чтобы угрожать американцам — это нечто просто неприемлемое, это полностью противоречило бы интересам США".

Помпео вновь отметил, что Вашингтон не исключает возможности военной интервенции в Венесуэлу. По его словам, США могли бы пойти на это, если "не нашли бы другого выхода".

Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.


Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов. 

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

В свою очередь в МИД Украины призвали к прозрачным выборам в этой страны. Замминистра Сергей Кислица считает, что это единственный выход из кризиса. "С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом в Венесуэле. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти (Николаса) Мадуро, страдания людей – это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организация Американских государств)".

Напомним, что ранее в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

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Тег Россия, Венесуэла, США, Помпео

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Источник:

ТАСС

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