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Помпео заявил, что Вашингтон ответит взаимностью, если Пхеньян озвучит новые идеи на переговорах

16 июля, 04:59

Миссия президента Трампа осталась неизменной — добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи

Фото: AFP

Вашингтон намерен ответить взаимностью, если КНДР подготовит еще не озвученные идеи для обсуждения на переговорах с США.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News Channel госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео попросили рассказать, какие новости есть из КНДР и от ее лидера Ким Чен Ына. "Я надеюсь на то, что северокорейцы вернутся за стол переговоров с идеями, которые они выдвинут в первый раз. Мы надеемся также проявить больше изобретательности со своей стороны", — ответил госсекретарь США.

"Миссия президента США Дональда Трампа осталась неизменной — добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи таким способом, который мы смогли бы верифицировать", — добавил Помпео. Он выразил надежду, что последний саммит США — КНДР позволит в конце концов выполнить эту задачу.

Напомним, что ранее во время состоявшейся в Ханое в конце февраля встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом озвученное КНДР требование полностью снять санкции завело переговоры в тупик. Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, пишет газета.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.


Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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Тег США, переговоры, КНДР, Помпео, денуклеаризация

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ТАСС

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