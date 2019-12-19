Помпео заявил о готовности свидетельствовать в деле импичмента Трампа

Госсекретарь США имел в виду слушания, которые пройдут в Сенате - верхней палате американского парламента

/ Фото: Getty Images

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что готов дать свои показания по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил во время пресс-конференции американского внешнеполитического ведомства, сообщает Reuters.

Помпео также добавил, что готов будет предоставить необходимые документы, "если это будет целесообразным и этого потребует закон".

Реклама

Госсекретарь имел в виду слушания, которые пройдут в Сенате – верхней палате американского парламента. Они должны начаться в следующем году, если нижняя палата – Палата представителей – объявит президенту США импичмент. Соответствующее решение примут 18 декабря.

Демократы, которые и инициировали расследование по делу импичмента Трампа, обвиняли Помпео в том, что он запрещал свидетельствовать сотрудникам Государственного департамента, а также отказывался передавать в Конгресс необходимые для расследования документы.

В тренде Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа

Кроме того, во время слушаний выяснилось, что Помпео был в курсе так называемой теневой политики США в отношении Украины, которую курировал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Ранее юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал свой отчетоб импичменте президента Дональда Трампа. Отчет на 658 страницах объясняет решение обвинить Дональда Трампа в двух статьях об импичменте: злоупотребление властью и препятствие Конгрессу. Он также включает в себя отчеты комитета, ранее изданные Комитетом по разведке Палаты представителей, в которых излагаются доказательства против президента.

Палата представителей Конгресса США запланировал голосование по импичменту президента Дональда Трампа на 18 декабря.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама