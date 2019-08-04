/ Фото: AFP

Помпео заявил о необходимости возврата Крыма Украине, в МИД РФ разразились истерикой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-04T21:03:25+03:00 США Госсекретарь США утверждает, что позиция США по поводу аннексии Крыма Россией остается неизменной

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.

"Позиция США: это неприемлемо. Крым должен вернуться", — сказал Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Помпео также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский представит "более креативный набор идей" по поводу того, как разрешить конфликт на востоке страны. "Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально", — сказал госсекретарь.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

Так она прокомментировала в воскресенье высказывание Помпео о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

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В свою очередь, Захарова написала в Facebook: "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии для деоккупации территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.





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