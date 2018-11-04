Помпео заявил о невозможности работы европейских компаний с США и Ираном одновременно

Компании из ЕС после введения в понедельник новых американских санкций против Тегерана, не смогут одновременно работать на иранском и американском рынке, предупредил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не разрешим европейским компаниям работать как с США, так и с Ираном", – сказал он в эфире телеканала CBS. При этом глава госдепа подчеркнул, что США не будут наказывать сами государства за то, что их компании торгуют с Ираном.

По словам главы Госдепа, за последние месяцы сотни европейских компаний покинули Иран, опасаясь американских санкций.

"Весь мир понимает, что санкции реальны и серьезны", – добавил Помпео. Ограничительные меры, которые вступят в силу в понедельник, он назвал "самыми мощными санкциями, которые когда бы то ни было вводили против Ирана".

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При этом госсекретарь заявил, что Иран в ответ на санкции не будет возобновлять работу над ядерной программой. "Я уверен, что иранцы не примут такое решение", – сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США. В иске говорится, что Белый дом наносит ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушает условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами.