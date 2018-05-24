Помпео заявил о приверженности США в предоставлении оружия Украине

Сегодня, 03:42

США привержены предоставлению оборонительного оружия Украине

фото AFP
фото AFP

Соединенные Штаты, которые ранее предоставили противотанковые ракетные комплексы Javelin, поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем, заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, посвященных вопросу стратегических приоритетов и бюджета Госдепартамента, передает Голос Америки.

Отвечая на вопросы конгрессменов, Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине, однако отметил, что не уверен относительно конкретных видов оружия.

"Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", – подчеркнул госсекретарь США.

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Сообщение об испытаниях Javelin в Украине поприветствовал сенатор США Роб Портман.

"Предоставление Javelin стало кульминацией лет тяжелой работы", - написал Портман на своей странице в Twitter.

1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

А 22 мая в Украине прошли первые пуски противотанковых комплексов Javelin. 

Предоставленные Украине США противотанковые ракетные комплексы Javelin будут использоваться в зоне боевых действий в Донбассе в случае полномасштабного наступления со стороны пророссийских боевиков. Об этом заявил в среду президент Петр Порошенко, выступая в Николаеве на торжествах по случаю 100-летия создания морской пехоты-

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что такое Javelin и как они уничтожают танки. Американский противотанковый комплекс имеет как ряд преимуществ, так и достаточно недостатков. Но в целом это очень грозное оружие, которое способно остановить танковую атаку противника.
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