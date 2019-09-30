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Помпео знал о встрече адвоката Трампа с помощником Зеленского

30 сентября, 10:40

Майк Помпео знал о встрече, но не организовывал ее

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео знал о его встрече с помощником украинского президента Андреем Ермаком, но не организовывал эту встречу.

"Когда я говорил с госсекретарем на прошлой неделе, я сказал: " Вы знаете об этом?" и он сказал: "Да, я знаю об этом", – сообщил Джулиани в интервью CBS.

Он добавил, что организаторами встречи были спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд. По его словам, участие госдепартамента в его работе с украинским правительством началось в июле, когда Волкер связал его с главным помощником президента Украины Владимира Зеленского.

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Вскоре после встречи с Ермаком Джулиани сказал, что он позвонил и Волкеру, и послу Сондланду, чтобы проинформировать их о своем разговоре.

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Также он добавил, что ни Волкер, ни Сондланд не упоминали имени Помпео во время их разговоров.

Напомним, решение спецпосланника Госдепартамента США по Украине Курта Волкера подать в отставку после обнародования скандального разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвало резко отрицательную реакцию в Украине.

Кроме того,мы писали, что адвокат Рудольф Джулиани поручил двум выходцам из СССР оказывать ему содействие в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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