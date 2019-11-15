Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Попытка самоубийства и еще одна жертва: появились подробности стрельбы в школе в США

15 ноября, 08:47

В результате стрельбы погибли два человека

Архівне фото: Pixabay

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

Подросток, открывший стрельбу в школе "Сагас" в городе Санта-Кларита, после содеянного выстрелил себе в голову. Парень до сих пор находится в больнице.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, личность стрелка уже установили – нападавшим оказался 16-летний ученик школы Натаниэль Берхоу. Он выстрелил себе в голову до приезда полиции. Состояние парня врачи оценивают как тяжелое.

Представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер рассказал, что копам до сих пор не известны мотивы нападавшего. По данным полиции, стрельба продолжалась всего 16 секунд. От полученных ран скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша. Ранее мы сообщали об одной жертве стрельбы.

Кроме того, из-за трагедии занятия во всех близлежащих школах в пятницу отменили.

Видео: Reuters

Напомним, всего несколько недель назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США школа стрельба погибшие Калифорния

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и ЗеленскогоСША
Трамп снова оконфузился с туалетной бумагой
Трамп снова оконфузился с туалетной бумагойСША
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявление
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявлениеСША
Мужчина упал в бурные воды Ниагары: видео
Мужчина упал в бурные воды Ниагары: видеоСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...