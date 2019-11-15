Попытка самоубийства и еще одна жертва: появились подробности стрельбы в школе в США

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Подросток, открывший стрельбу в школе "Сагас" в городе Санта-Кларита, после содеянного выстрелил себе в голову. Парень до сих пор находится в больнице.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, личность стрелка уже установили – нападавшим оказался 16-летний ученик школы Натаниэль Берхоу. Он выстрелил себе в голову до приезда полиции. Состояние парня врачи оценивают как тяжелое.

Представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер рассказал, что копам до сих пор не известны мотивы нападавшего. По данным полиции, стрельба продолжалась всего 16 секунд. От полученных ран скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша. Ранее мы сообщали об одной жертве стрельбы.

Кроме того, из-за трагедии занятия во всех близлежащих школах в пятницу отменили.

Видео: Reuters

Напомним, всего несколько недель назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб.

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