Поросенок Лило помогает людям с аэрофобией в аэропорту Сан-Франциско: видео

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Поросенок Лило стоит на страже спокойствия туристов в аэропорту Сан-Франциско. Свинка успокаивает и помогает побороть страх перед полетами. Вместе с другими животными, одетая в капитанскую шляпку и в жилетку с надписью "погладь меня", Лило прогуливается по терминалам аэропорта и развлекает посетителей. Эксперимент ввело руководство аэропорта. Таким образом хотели проверить, поможет ли пэтотерапия людям с аэрофобией. Попытка оказалась удачной, пассажиры делятся с четвероногими вкусностями, охотно фотографируются и действительно забывают о своих страхах.

Татьяна Данилова, хозяйка Лило:

"Люди радуются возможности отвлечься от путешествия, когда летят по работе или на отдых. Обычно все рады потому, что у них появляется минутка, чтобы остановиться, улыбнуться и подумать: "О, круто! Лови момент!"

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Лондоне зоозащитница потеряла квартиру из-за поросенка. Женщина регулярно выкладывала в социальных сетях фото с поросенком, а когда сняла, как купает его в ванной, об этом узнали хозяева и попросили обоих жильцов на выход.

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