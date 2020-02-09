"Пошел вон": Трамп резко прокомментировал увольнение своего "обидчика"

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Из Белого дома уволили сотрудника, давшего показания против Трампа. Президент США заявил, что у сотрудника Совета национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, мягко говоря, не самые лучше характеристики. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Я его вообще не знаю и никогда с ним не говорил и не встречался (как я думаю!), но он совсем не подчинялся, неверно передавал содержание моих "идеальных" телефонных разговоров. Его непосредственный начальник дал ему совершенно отвратительную характеристику, заявив, что у Виндмана были проблемы с оценкой ситуации, подчинением командованию и утечкой информации. Другими словами – пошел вон", – написал Трамп.

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В ноябре прошлого года Виндман давал показания в Конгрессе. Тогда он заявил, что обеспокоен неподобающим содержанием разговора по телефону между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. На основе этих показаний и других доказательств палата представителей проголосовала за то, чтобы выдвинуть президенту официальные обвинения в превышении полномочий.

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 февраля Сенат оправдал Трампа в деле об импичменте. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью. Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины".

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