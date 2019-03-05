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Пошли за оленем: в США двух девочек нашли в лесу за несколько часов до урагана

Сегодня, 00:52

Полицейские прочесывали лес с собаками и даже задействовали вертолет

Фото: Pixabay
Пошли за оленем: в США двух девочек нашли в лесу за несколько часов до урагана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d3c/352/5c7d3c352ae65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d3c/352/5c7d3c352ae65.jpg США Полицейские прочесывали лес с собаками и даже задействовали вертолет

В США в лесу заблудились две девочки. ЧП произошло в штате Северная Каролина, сообщает USA Today.

Восьмилетняя Лея и пятилетняя Кэролайн Каррико пошли погулять в лес возле дома во время дождя за несколько часов до урагана. Мать запрещала им гулять, но они ее не послушали. Женщина увидела, что девочки пропали и начала их искать с соседями и друзьями.

Но детей они не нашли и мать позвонила в полицию. Несколько десятков полицейских и спасателей прочесывали местный лес с собаками. Также для поисков задействовали вертолет.

Сестер удалось обнаружить через 44 часа после исчезновения, причем – в двух километрах от дома. Девочки прятались под кустом и грелись, прижимаясь друг к другу. Нашли детей за несколько часов перед сильным ураганом.

Девочки рассказали, что шли по следу оленя, но заблудились. Они пили воду с листьев черники в лесу и ели мюсли. Местный шериф назвал спасение детей чудом. По его словам, много похожих историй заканчиваются трагедией.

Сестры отделались переохлаждением и обезвоживанием, но им даже не потребовалась госпитализация. После опасного приключения их отправили домой к матери. 

Напомним, что ранее на Буковине 200 человек искали в лесу семью – люди пошли за грибами и заблудились

Добавим, что в Киеве патрульные спасли отца с сыном, которые заблудились в лесу. 42-летний мужчина рассказал, что он вырос в этих местах, поэтому очень испугался, когда понял, что заблудился. 

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Тег США, дети, ураган, пропали

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Lenta.ru

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