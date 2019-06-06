Пошлины США против Мексики могут продлиться недолго – СМИ

Представители Мексики на переговорах по пошлинам в Вашингтоне демонстрируют серьезное к ним отношение

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Пошлины США на товары из Мексики могут оказаться недолговечными в случае успешных переговоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным одного из неназванных представителей американской администрации, наиболее вероятным остается сценарий, при котором пошлины в размере 5% будут введены в понедельник, как и планировал президент США Дональд Трамп.

Однако, по словам источника, представители Мексики на переговорах по пошлинам в Вашингтоне демонстрируют серьезное к ним отношение и стараются как можно скорее договориться о мерах по пресечению миграции, на которых настаивает американский лидер. В случае, если ограничительные меры все же будут введены, но власти Мексики быстро предпримут действия по решению миграционного кризиса, пошлины "будут недолговечными".

Другой источник издания утверждает, что представители Мексики добиваются того, чтобы продлить переговоры по вопросу пошлин. Две страны, как он считает, не смогут достичь полной договоренности относительно всех мер, которые, по мнению США, Мексика должна принять, чтобы избежать ограничений со стороны Вашингтона.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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