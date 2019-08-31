После атаки хакеров доступ к аккаунту основателя Twitter восстановлен

Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter подверглись опасности

/ Фото: pexels.com

Доступ к учетной записи основателя Twitter Джека Дорси в этой социальной сети восстановлен после хакерской атаки, сообщает команда по коммуникациям компании в сервисе микроблогов.

"Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter подверглись опасности", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о хакерской атаке на страницу Дорси Twitter. От имени основателя соцсети было опубликовано около 20 сообщений с расистским содержанием и угрозами взрывов. По данным The New York Times, взломщики предупреждали о готовящемся взрыве штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

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Дорси является одним из основателей Twitter. У него около 4,2 млн подписчиков в этой соцсети. По последним данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает 4,9 млрд долларов.

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно, Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу фраза fake news стала фразой года, по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

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