После авиакатастрофы в Эфиопии прибыль Boeing сократился на 13%
Компания Boeing заявила о получении прибыли в первом квартале в размере $ 22,917 млрд
Чистая прибыль американского авиапроизводителя Boeingза первый квартал 2019 сократился на 13% по сравнению с прошлым годом.
Данные отчета опубликован на сайте авиапроизводителя, – пишет Укринформ.
"Компания Boeing заявила о получении прибыли в первом квартале в размере $ 22917000000", – говорится в официальном сообщении.
Причем, согласно данным, указанным в сравнительной таблице, чистая прибыль компании снизилась на 13%.
В то же время, в отчете подчеркивается, что обнародованный ранее финансовый прогноз для Boeing не отражает ситуации с прекращением эксплуатации самолетов 737 MAX, что будет учтено в следующем отчете. Сейчас, как отметили у компании, достигнуто "стабильного прогресса" в процессе окончательной сертификации обновлений программного обеспечения 737 MAX.
Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.
Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
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