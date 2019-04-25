После авиакатастрофы в Эфиопии прибыль Boeing сократился на 13%

Компания Boeing заявила о получении прибыли в первом квартале в размере $ 22,917 млрд

Фото: AFP

Чистая прибыль американского авиапроизводителя Boeingза первый квартал 2019 сократился на 13% по сравнению с прошлым годом.

Данные отчета опубликован на сайте авиапроизводителя, – пишет Укринформ.

"Компания Boeing заявила о получении прибыли в первом квартале в размере $ 22917000000", – говорится в официальном сообщении.

Причем, согласно данным, указанным в сравнительной таблице, чистая прибыль компании снизилась на 13%.

В то же время, в отчете подчеркивается, что обнародованный ранее финансовый прогноз для Boeing не отражает ситуации с прекращением эксплуатации самолетов 737 MAX, что будет учтено в следующем отчете. Сейчас, как отметили у компании, достигнуто "стабильного прогресса" в процессе окончательной сертификации обновлений программного обеспечения 737 MAX.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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