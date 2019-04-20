После доклада Мюллера Палату представителей призвали начать процедуру импичмента Трампа

По словам сенатора Уоррен, президент якобы пытался помешать ходу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера

Дональд Трамп. Фото: AFP

Сенатор от штата Массачустес Элизабет Уоррен призвала Палату представителей Конгресса США начать процедуру импичмента Дональда Трампа, потому что президент якобы пытался помешать ходу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Палате представителей следует начать процедуру импичмента в отношении президента", — заявила она. "В докладе Мюллера говорится, что враждебное иностранное государство совершило атаку на наши выборы в 2016 году, чтобы помочь Трампу, а он это приветствовал. После избрания Дональд Трамп препятствовал расследованию этого нападения", — утверждает сенатор.

"Если мы будем игнорировать неоднократные попытки президента помешать ходу расследования, это нанесет колоссальный ущерб нашей стране. Это позволит нынешнему и будущим президентам злоупотреблять властью аналогичным способом", — резюмировала Уоррен.

Напомним, ранее новостное агентство Associated Press опубликовало результаты опроса, согласно которым 51% американцев считают, что Трамп должен уйти в отставку, если спецпрокурор Роберт Мюллер докажет, что тот пытался помешать расследованию "русского следа".

Мы также писали, что что состоянием на 28 октября число сторонников политики Дональда Трампа в США составляло 40%.

В то же время, летом он достаточно оптимистически оценивал собственную популярность у народа и называл себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю партии.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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