После катастрофы в Эфиопии Трамп хочет назначить своего ставленника главой федерального авиауправления США

С января 2018 года пост исполняющего обязанности главы этой структуры занимает Дэниел Элуэлл

Мелания Трамп Фото: AFP.

После катастрофы в Эфиопии Трамп хочет назначить своего ставленника главой федерального авиауправления США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/23f/dae/5c823fdae0247.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/23f/dae/5c823fdae0247.jpg 2019-03-19T23:17:00+02:00 США С января 2018 года пост исполняющего обязанности главы этой структуры занимает Дэниел Элуэлл

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть бывшего менеджера компании Delta Airlines Стива Диксона на пост главы Федерального авиационного управления США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующее лицо на должность в своей администрации: Стивена Диксона из штата Джорджия на пост главы Федерального авиационного управления на срок в пять лет", — говорится в документе.

С января 2018 года пост исполняющего обязанности главы этой структуры занимает Дэниел Элуэлл.

Такое решение принято на фоне авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Он разбился в Эфиопии 10 марта, в результате чего погибли 157 человек.

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

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Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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