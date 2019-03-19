После катастрофы в Эфиопии в США хотят проверить сертификацию Boeing 737 Max 8
В США Федеральное авиационное управление выдало сертификат в марте 2017 года
Министр транспорта США Элейн Чао направила запрос генеральному инспектору ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации самолетов модели Boeing 737 Max 8, один из которых разбился в Эфиопии.
"Как вы знаете, компания Boeing направляла запрос о проведении сертификации этого самолета в январе 2012 года, а Федеральное авиационное управление выдало такой сертификат в марте 2017 года", — говорится в сообщении. Глава ведомства рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.
17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.
Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.
Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.
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