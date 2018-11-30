После отказа от встречи с Путиным Трамп отменил переговоры с лидерами Южной Кореи и Турции на G20

Сегодня, 03:03

Вместо запланированных встреч Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами этих двух стран на саммите

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 ноября, отменил официальные переговоры с лидерами Турции и Южной Кореи Реджепом Тайипом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином на саммите G20. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что вместо запланированных встреч Трамп намерен "неформально" пообщаться с главами этих двух стран на саммите.

О причинах такого решения не сообщается.

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Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считаю отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.
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