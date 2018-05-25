После отмены саммита Трамп готовит новый "удар" по Северной Корее

США в начале следующей недели могут ввести новые санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями по этому вопросу.

"Администрация рассматривает возможность введения десятков новых санкций против Северной Кореи в начале следующей недели", – отмечает издание.

На возможность новых санкций намекнул и президент США Дональд Трамп.

"Если Ким Чен Ын выберет участие в конструктивном диалоге, я жду. В то же время наши очень сильные санкции – сильнее, чем когда-либо раньше – и кампания максимального давления продолжится", – заявил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил проведение исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Трамп пошел на этот шаг после того, как стало известно, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате, рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США об организации встречи.