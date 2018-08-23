После переговоров с Россией в США заговорили об отказе от СНВ-3

США могут отказаться от договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и рассмотреть другие методы контроля над вооружениями, но еще не приняли окончательного решения. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

"Есть ряд возможностей, которые рассматривает правительство США: надо ли заключить новое соглашение, изменить прежнее или же отказаться от такой модели контроля над вооружениями, которая предусмотрена московским соглашением 2002 года", – сказал он.

"Мы не установили какой-либо даты для переговоров относительно соглашения СНВ. Я думаю, это хорошо характеризует ситуацию", – указал Болтон.

Ранее эксперты отмечали, что наибольшую обеспокоенность вызывает риск расторжения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го Горбачев и Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 году Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.

Еще в 2014 году США обвинили Россию в одностороннем нарушении Договора о РСМД, которая проводила испытания запрещенной крылатой ракеты, а уже в 2017-м разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Их дальность полета превышает разрешенные Договором о РСМД 500 км.