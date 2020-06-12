После протестов в США полиция расследует более 50 жалоб на поведение сотрудников

Все полицейские понесут ответственность за свои действия

Полицейское управление Лос-Анджелеса (штат Калифорния – Ред.) ведет расследования более чем по 50 жалобам за нарушения, предположительно допущенные сотрудниками правоохранительных органов во время протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота – Ред.) афроамериканца Джорджа Флойда. Заявление руководства полицейского управления представило ABC.

"Управление полиции города выделило на выполнение этих задач 40 следователей, и мы тщательно разберемся с каждой из поступивших жалоб, все полицейские понесут ответственность за свои действия, — указывается в заявлении. — К настоящему моменту ведутся расследования по 56 жалобам, в 28 из них речь идет о применении силы блюстителями правопорядка".

Ранее CNN сообщила, что руководство полиции Лос-Анджелеса перевело на офисную работу семерых сотрудников за "ненадлежащие действия во время протестов".

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Напомним, что в конце мая в ряде американских штатовначались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

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