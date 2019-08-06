Нельзя покупать базуки и иметь огнеметы — считает претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года

/ Фото: AFP

После расстрелов в США Байден предлагает объявить боевое оружие вне закона https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD 2019-08-06T05:23:13+03:00 США Нельзя покупать базуки и иметь огнеметы — считает претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года

Экс-вице-президент США Джозеф Байден после случаев массового расстрела людей в американских городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо) обещал в случае избрания президентом страны добиться полного запрета на владение боевым огнестрельным оружием. Об этом Байден заявил в интервью телекомпании CNN .

"Суть дела состоит в том, что боевое оружие следует объявить вне закона. И точка", — отметил он. "Во второй поправке к Конституции США не говорится о том, что нельзя ограничивать виды оружия, которым люди могут владеть. Нельзя покупать базуки и иметь огнеметы", — добавил Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

Он высказался против принудительной конфискации такого оружия у владельцев в США и предпочитает "убрать стволы с улиц" посредством "национальной программы выкупа".

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В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, что в штате Огайо, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

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Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, в полиции не видят причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. Число пострадавших увеличилось с 26 до 27 человек, так как один из них приехал в больницу самостоятельно. В числе жертв — один гражданин Германии, 13 граждан США и семеро мексиканцев. Гражданство еще одного убитого не установлено.

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