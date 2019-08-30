После встречи с Лукашенко Болтон сделал заявление по сближению России и Беларуси

Джон Болтон / Фото: AFP

Соединенные Штаты считают, что народ Беларуси должен сам определить степень интеграции в отношениях с Россией. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в интервью "Радио Свобода".

"Наша последовательная позиция заключалась в том, чтобы поддерживать суверенитет и независимость этих стран (бывших советских республик – Ред.). Каждая страна должна сама решать, – сказал он, отвечая на вопрос о циркулирующих слухах о возможном создании единого государства и озабоченностях США в этой связи. - Народ Беларуси должен сам определить, чем для него являются отношения с Россией".

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"Геостратегическая обстановка в этой части Европы, равно как и глобальные угрозы должны побуждать Беларусь и США к диалогу там, где наши интересы совпадают", - отметил Болтон, положительно оценив состоявшуюся встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко в четверг принял Болтона во Дворце Независимости в Минске. За последние 20 лет представитель администрации США столь высокого уровня не посещал Белоруссию.

Как сообщалось, Лукашенко и Болтон обсудили возможное участие США в урегулировании конфликта на Донбассе.

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