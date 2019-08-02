После выхода из договора о РСМД США возьмутся за разработку неядерных ракет

США намерены активизировать разработку неядерных ракет наземного базирования в связи с выходом Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении министра обороны США Марка Эспера.
По его словам, Пентагон, с 2017 года занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, относящимися к созданию ракет средней и меньшей дальности.
"В связи с тем, что США скрупулезно выполняли свои обязательства в рамках ДРСМД, эти программы находились на ранних стадиях. Теперь в свете нашего выхода министерство обороны в полной мере будет заниматься разработкой данных неядерных ракет наземного базирования, считая это надлежащим ответом на действия России, а также частью более широкого спектра вариантов нанесения неядерного удара американскими вооруженными силами", — подчеркивается в документе.
Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.
В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.
Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.
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