Пентагон с 2017 года занимается научно-исследовательскими разработками в этой сфере

Исполняющий обязанности главы Минобороны США Марк Эспер / Фото: AFP

После выхода из договора о РСМД США возьмутся за разработку неядерных ракет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80,%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80,%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD 2019-08-02T21:58:00+03:00 США Пентагон с 2017 года занимается научно-исследовательскими разработками в этой сфере

США намерены активизировать разработку неядерных ракет наземного базирования в связи с выходом Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении министра обороны США Марка Эспера.

По его словам, Пентагон, с 2017 года занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, относящимися к созданию ракет средней и меньшей дальности.

"В связи с тем, что США скрупулезно выполняли свои обязательства в рамках ДРСМД, эти программы находились на ранних стадиях. Теперь в свете нашего выхода министерство обороны в полной мере будет заниматься разработкой данных неядерных ракет наземного базирования, считая это надлежащим ответом на действия России, а также частью более широкого спектра вариантов нанесения неядерного удара американскими вооруженными силами", — подчеркивается в документе.

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Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.

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