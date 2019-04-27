После заявлений Трампа Гутерриш назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля

Генсек указал, что договор стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием

Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Международный договор о торговле оружием единственным инструментом в этой сфере особенно важным в период глобальной напряженности. Об этом говорится в заявлении генсека в связи с отказом США от ратификации документа.

"Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений, — отмечается в заявлении. — Он особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряженности".

Генсек также указал, что договор стал важной вехой в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием. В пятницу Трамп заявил, что попросит Сенат остановить процесс ратификации Международного договора о торговле оружием, который был подписан во время президентства Барака Обамы. Американский лидер также объявил о намерении уведомить ООН об отказе США участвовать в нем.

Договор является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю оружием. Сфера его применения распространяется на следующие категории обычных вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

Ранне Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия. Американский лидер отметил желание Соединенных Штатов работать в этом направлении.

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