Последствия коронавируса для экономики США: у Трампа сделали прогноз

Каждый год по США ударяют инфекционные заболевания, от которых нельзя сделать прививку

Масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен. Такое мнение выразил исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон.

"С точки зрения воздействия состояния здоровья населения на экономику, думаю, оно преувеличено. Сезонный грипп в США убивает примерно 40 тыс. американцев в год. Это важный момент при сравнении с цифрами, которые мы называем, говоря о коронавирусе, в результате которого умерли к настоящему моменту 2,5 тыс. человек в мире. Важно помнить, что каждый год по нам ударяют инфекционные заболевания, от которых нельзя сделать прививку, но экономика по-прежнему устойчива к этому", – сказал он, выступая на конференции, проводившейся в Вашингтоне Национальной ассоциацией экономики бизнеса.

"Это не означает, что экономические последствия всех (вызванных вспышкой коронавируса) перебоев в Китае не окажут воздействия здесь, они окажут. Вопрос в том, насколько крупными будут эти последствия", - продолжил Филипсон.

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При этом он подчеркнул, что коронавирус представляет угрозу, однако в вопросе определения его последствий для экономики США "заняли выжидательную позицию". "Реальной угрозой, безусловно, является коронавирус. Мы пока что не знаем, мы заняли выжидательную позицию по отношению к коронавирусу, чтобы посмотреть, что произойдет перед тем, как мы начнем изучать последствия этого", - пояснил советник главы вашингтонской администрации.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что негативные последствия вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, будут влиять на экономику США и других стран только в текущем году. При этом он отмечал, что выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса.

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Напомним, власти Китая заявили, что ученые разработали вакцину против нового коронавируса.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с множественными очагами. Согласно последним данным, коронавирус обнаружен в 34 странах.

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