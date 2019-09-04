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Последствия урагана "Дориан": Багамы затопило на 70 процентов

4 сентября, 10:58

Ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды

Флорида в преддверии урагана

Флорида в преддверии урагана / Фото: AFP

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис не исключил, что число жертв может возрасти.

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По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 000 человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/с.

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Напомним, что ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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Багамы ураган затопило Дориан

Источник: Reuters

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