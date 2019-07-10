Посол, резко раскритиковавший Трампа, подал в отставку
Британский дипломат Ким Даррок решил положить конец спекуляциям вокруг утечки его переписки
После скандала с утечкой в СМИ переписки посла Великобритании в США Кима Даррока, в которой он нелицеприятно отзывался об американском руководстве, глава британской дипмиссии подал в отставку.
В пояснительном письме Даррок объяснил свое решение желанием положить конец спекуляциям вокруг случившегося.
"Нынешняя ситуация делает невозможным выполнение моей роли так, как мне бы хотелось. Хотя мой мандат не должен закончиться к концу этого года, я считаю, что в этих обстоятельствах ответственный путь состоит в том, чтобы позволить назначение нового посла", – цитирует его письмо издание Evening Standard.
На выходных издание Daily Mail опубликовало письмо британского посла, в котором тот называл администрацию США недееспособной, непредсказуемой, расколотой, дипломатично неуклюжей и неумелой.
Это стало причиной настоящего дипломатического скандала: Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком и совместно с этим раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.
Кроме того, Лондон и Вашингтон отменили переговоры по торговым отношениям после Brexit, которые были назначены на этой неделе.
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