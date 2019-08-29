Посольство США назвало главные цели визита Болтона в Беларусь

Болтон встретится с президентом Беларуси Лукашенко и министром иностранных дел Макеем

Джон Болтон / Фото: AFP

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в четверг прибудет с визитом в Минск, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и выразить поддержку независимости Беларуси. Об этом в Twitter сообщило посольство США в Беларуси.

"Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа. Посол Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в сообщении.

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Ранее Болтон сообщил, что провел "несколько очень продуктивных дней в Украине". Он также опроверг слухи о том, что прибыл в Украину, чтобы якобы предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, он не встречался с руководством компании.

Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Беларусь за последние 20 лет.

По данным журнала Foreign Policy, в следующем месяце также планируется визит в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами. Ранее Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты Лукашенко.

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