Посольство США в Украине напомнило о годовщине исчезновения Гонгадзе

Независимые журналисты играют важную роль в демократиях, - говорится в заявлении американского посольства в Украине

/ Фото: pexels.com

Посольство США в Украине обнародовало заявление в 19-ю годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в сообщении в Facebook.

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"Наши мысли несутся к семье и коллег Георгия Гонгадзе, трагически исчез и был убит из-за своего смелое стремление к правде. Независимые журналисты играют важную роль в демократиях и должны иметь возможность работать свободно, не боясь расправы и нападения", – говорится в сообщении посольства.

Как известно, известный украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве еще 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежали журналисту. Датой смерти журналиста считается 17 сентября 2000 года. В марте 2016 года прошли похороны Гонгадзе на территории Церкви Николая Набережного.

В сентябре 2018 года Совета Европы призывал Украину как можно скорее завершить расследование убийство журналиста Георгия Гонгадзе,

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