Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

Посольство США в Украине напомнило о годовщине исчезновения Гонгадзе

17 сентября, 03:23

Независимые журналисты играют важную роль в демократиях, - говорится в заявлении американского посольства в Украине

/ Фото: pexels.com

Посольство США в Украине обнародовало заявление в 19-ю годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в сообщении в Facebook.

Реклама

"Наши мысли несутся к семье и коллег Георгия Гонгадзе, трагически исчез и был убит из-за своего смелое стремление к правде. Независимые журналисты играют важную роль в демократиях и должны иметь возможность работать свободно, не боясь расправы и нападения", – говорится в сообщении посольства.

В тренде
Трамп обвинил уволенного Болтона в неумении договариваться "с важными людьми"
Дональд Трамп и Джон Болтон

Как известно, известный украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве еще 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежали журналисту. Датой смерти журналиста считается 17 сентября 2000 года. В марте 2016 года прошли похороны Гонгадзе на территории Церкви Николая Набережного.

В сентябре 2018 года Совета Европы призывал Украину как можно скорее завершить расследование убийство журналиста Георгия Гонгадзе,

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США посольство убийство годовщина Гонгадзе исчезновение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перед штаб-квартирой ООН появилось
Перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" из школьных рюкзаковСША
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже "на ушах" (видео)Украина
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причины
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причиныПолитика
У берегов США загорелся корабль
У берегов США загорелся корабльСША
Facebook уверяет, что системы защиты от влияния на выборы стали совершеннее
Facebook уверяет, что системы защиты от влияния на выборы стали совершеннееСША
Проблемы с криптовалютой Facebook ударили по курсу биткоина
Проблемы с криптовалютой Facebook ударили по курсу биткоинаКриптовалюта

Новости партнеров

Loading...