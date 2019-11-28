Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

Постпреда США в ЕС обвинили в сексуальных домогательствах

28 ноября, 08:40

Все случаи произошли еще до назначения Сондланда на должность

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Постпреда США в Европейском Союзе Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах публично обвинили три женщины.

Обвинения Николь Фогель, Яны Солис и Натали Септ опубликовали в журнале Portland Monthly. Все случаи, описанные ими, произошли еще до назначения Сондланда постпредом США при ЕС. Женщины рассказали, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а перед одной из них обнажился по пояс.

Все трое заявили, что после того, как они отказали Сондланду, он отомстил им профессионально. Сам постпред при ЕС отверг все обвинения.

Реклама

"За десятилетия моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение может быть подтверждено сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах. Эти ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, я считаю, скоординированы в политических целях", - заявил дипломат.

В тренде
Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Отметим, что Сондланд является одним из ключевых свидетелей расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США обвинение Сексуальное домогательство Гордон Сондланд

Источник: Интерфакс

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки
Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушкиFun
В работе Facebook произошел очередной сбой
В работе Facebook произошел очередной сбойСША
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400США
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядеть
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядетьСША
В США три человека стали жертвами стрельбы возле супермаркета
В США три человека стали жертвами стрельбы возле супермаркетаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...