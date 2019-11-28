Постпреда США в ЕС обвинили в сексуальных домогательствах

Все случаи произошли еще до назначения Сондланда на должность

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Постпреда США в Европейском Союзе Гордона Сондланда в сексуальных домогательствах публично обвинили три женщины.

Обвинения Николь Фогель, Яны Солис и Натали Септ опубликовали в журнале Portland Monthly. Все случаи, описанные ими, произошли еще до назначения Сондланда постпредом США при ЕС. Женщины рассказали, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а перед одной из них обнажился по пояс.

Все трое заявили, что после того, как они отказали Сондланду, он отомстил им профессионально. Сам постпред при ЕС отверг все обвинения.

Реклама

"За десятилетия моей карьеры в бизнесе и гражданских делах мое поведение может быть подтверждено сотнями сотрудников и коллег, с которыми я работал в бесчисленных обстоятельствах. Эти ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, я считаю, скоординированы в политических целях", - заявил дипломат.

В тренде Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира

Отметим, что Сондланд является одним из ключевых свидетелей расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама