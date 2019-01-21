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Потепление в отношениях США и Беларуси: появились первые результаты

Сегодня, 04:30

Вашингтон и Минск намерены нормализовать отношения, сообщили белорусские дипломаты

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: AFP
Потепление в отношениях США и Беларуси: появились первые результаты //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/de4/7cc/5c3de47cc155c.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/de4/7cc/5c3de47cc155c.jpg США Вашингтон и Минск намерены нормализовать отношения, сообщили белорусские дипломаты

Беларусь и США намерены восстановить численность дипломатического персонала в посольствах в Вашингтоне и Минске соответственно. Об этом заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

"Что касается отношений с США, то мы сейчас работаем над тем, чтобы восстановить уровень дипломатического присутствия в Беларуси и США и двигаться дальше по пути выстраивания нормальных отношений, - сказал он. - Достаточно серьезный уровень представленности дипломатов, кстати, поддерживается и в Москве, и в Вашингтоне, несмотря на все известные перипетии в российско-американских отношениях".

По словам посла, Беларусь намерена развивать отношения с различными партнерами на международной арене, поскольку заинтересована в продвижении на внешние рынки отечественных продуктов, а также в привлечении иностранных инвестиций и ноу-хау.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь МИД Беларуси подтвердил, что между Минском и Вашингтоном состоялись телефонные звонкина которых обсуждались вопросы улучшения двухсторонних отношений между странами.

В то же время ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, если Москва не пойдет Минску навстречу в решении последствий налогового маневра в нефтяной сфере, то может потерять своего "единственного союзника на западном направлении".

Кроме того, Лукашенко объяснил и то, почему на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России даже не стоит.

США, посольство, Беларусь

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Источник:

ТАСС

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