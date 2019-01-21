Потепление в отношениях США и Беларуси: появились первые результаты
Вашингтон и Минск намерены нормализовать отношения, сообщили белорусские дипломаты
Беларусь и США намерены восстановить численность дипломатического персонала в посольствах в Вашингтоне и Минске соответственно. Об этом заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко.
"Что касается отношений с США, то мы сейчас работаем над тем, чтобы восстановить уровень дипломатического присутствия в Беларуси и США и двигаться дальше по пути выстраивания нормальных отношений, - сказал он. - Достаточно серьезный уровень представленности дипломатов, кстати, поддерживается и в Москве, и в Вашингтоне, несмотря на все известные перипетии в российско-американских отношениях".
По словам посла, Беларусь намерена развивать отношения с различными партнерами на международной арене, поскольку заинтересована в продвижении на внешние рынки отечественных продуктов, а также в привлечении иностранных инвестиций и ноу-хау.
Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь МИД Беларуси подтвердил, что между Минском и Вашингтоном состоялись телефонные звонки, на которых обсуждались вопросы улучшения двухсторонних отношений между странами.
В то же время ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, если Москва не пойдет Минску навстречу в решении последствий налогового маневра в нефтяной сфере, то может потерять своего "единственного союзника на западном направлении".
Кроме того, Лукашенко объяснил и то, почему на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России даже не стоит.
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