"Потом решим, что будем делать дальше": Трамп сделал заявление по армии США в Сирии

Сегодня, 22:53

Президент США уверен, что в первую очередь надо разобраться с остатками ИГИЛ, а затем говорить о контингенте США в Сирии

Фото: AFP
Фото: AFP

Соединенными Штатами будет принять решение о том, будет ли дальнейшее военное присутствие в Сирии, лишь после того, как будет разгромлена террористическая группировка "Исламское государство". Такое заявление сделано президентом США Дональдом Трампом во время брифинга в Белом после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы проделали прекрасную работу в Сирии и в этом регионе, ликвидируя ИГИЛ, именно поэтому мы там. Мы близки к тому, чтобы завершить эту работу. А потом мы решим, что мы будем делать дальше", – сказал он, отвечая на вопрос о сроках возвращения американских войск из Сирии и возможности продолжения войны в регионе.

"Мы ликвидировали ИГ на очень большой территории на Ближнем Востоке. Эти люди больше не приедут в США, потому что их больше нет. Мы примем решение достаточно быстро", – добавил президент США.

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение военного присутствия Соединенных Штатов на сирийской территории

До этого стало известно, что флотилия США подошла к границам Сирии в Средиземном море и располагает по меньшей мере 120 крылатыми ракетами Tomahawk для нанесения ударов по целям в Сирии
Сирия, США, Трамп, Дональд Трамп, исламское государство, ИГИЛ, военное присутствие, армия США
Источник:

ТАСС

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