"Повар Путина" и ЧВК Вагнера: Госдеп назвал всех, кто попал под новые санкции против РФ

Государственный департамент США обнародовал в четверг поименный список санкций, введенных против 33 российских физических и юридических лиц правительством Соединенных Штатов согласно Акту противодействия противникам Америки через санкции (CAATSA).

Перечень приведен в официальном заявлении пресс-секретаря ведомства Хизер Науэрт.

Список разделен на две части. В первую входят три учреждения, связанные с оборонным сектором правительства РФ:

ЧВК "Вагнер";

ОАО "Оборонлогистика";

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО).

Вторая часть списка является более содержательной и связана с разведывательным сектором РФ. В ней насчитывается 30 наименований и фамилий. Так, среди организаций в списке указаны:

Агентство интернет-исследований (известное как "Фабрика троллей" в Санкт-Петербурге);

ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг";

ООО "Конкорд Кейтеринг").

К перечню физических лиц внесены:

Евгений Пригожин (известный как "повар Путина");

начальник ГРУ ГШ России Игорь Коробов;

заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов.

А также:

Михаил Иванович Быстров;

Бурчик Михаил Леонидович;

Александра Юрьевна Крылова;

Анна Владиславовича Богачева;

Сергей Павлович Полозов;

Мария Анатольевна Бовда;

Роберт Сергеевич Бовда;

Джейхун Насими Огли Асланов;

Вадим Владимирович Подкопаев

Глеб Игоревич Васильченко;

Ирина Викторовна Каверзина;

Владимир Венков;

Виктор Борисович Неткивко;

Борис Алексеевич Антонов;

Дмитрий Сергеевич Бадин;

Иван Сергеевич Ермаков;

Алексей Викторович Лукашев;

Сергей Александрович Моргачев;

Николай Юрьевич Козачек;

Павел Вячеславович Ершов;

Артем Андреевич Малышев;

Александр Владимирович Осадчук;

Алексей Александрович Потемкин;

Анатолий Сергеевич Ковалев.

Ранее сообщалось, что Администрация внесла в черный список еще 33 человека и организации, связанные с российской военной разведкой, добавив их в список в соответствии с законом о противодействии противникам США (CAATSA).

CAATSA также стремится наказать Россию за ее агрессию в Украине и участие в гражданской войне в Сирии.

Ведение бизнеса с кем-либо из этого списка может спровоцировать санкции, подобные тем, которые налагаются на Китай.

Ранее в этот день Трамп подписал указ, который дает дополнительные инструменты для имплементации действующих против России санкций.