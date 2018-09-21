"Повар Путина" и ЧВК Вагнера: Госдеп назвал всех, кто попал под новые санкции против РФ

Сегодня, 03:01

Список разделен на две части

Госдеп США. Фото: из открытых источников
Госдеп США. Фото: из открытых источников

Государственный департамент США обнародовал в четверг поименный список санкций, введенных против 33 российских физических и юридических лиц правительством Соединенных Штатов согласно Акту противодействия противникам Америки через санкции (CAATSA).

Перечень приведен в официальном заявлении пресс-секретаря ведомства Хизер Науэрт.

Список разделен на две части. В первую входят три учреждения, связанные с оборонным сектором правительства РФ:

  •  ЧВК "Вагнер";
  •  ОАО "Оборонлогистика";
  •  Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО).

Вторая часть списка является более содержательной и связана с разведывательным сектором РФ. В ней насчитывается 30 наименований и фамилий. Так, среди организаций в списке указаны:

  • Агентство интернет-исследований (известное как "Фабрика троллей" в Санкт-Петербурге);
  • ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг";
  • ООО "Конкорд Кейтеринг").

К перечню физических лиц внесены:

  • Евгений Пригожин (известный как "повар Путина");
  • начальник ГРУ ГШ России Игорь Коробов;
  • заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов.

А также:

  • Михаил Иванович Быстров;
  •  Бурчик Михаил Леонидович;
  •  Александра Юрьевна Крылова;
  •  Анна Владиславовича Богачева;
  •  Сергей Павлович Полозов;
  •  Мария Анатольевна Бовда;
  •  Роберт Сергеевич Бовда;
  •  Джейхун Насими Огли Асланов;
  •  Вадим Владимирович Подкопаев
  •  Глеб Игоревич Васильченко;
  •  Ирина Викторовна Каверзина;
  •  Владимир Венков;
  •  Виктор Борисович Неткивко;
  •  Борис Алексеевич Антонов;
  •  Дмитрий Сергеевич Бадин;
  •  Иван Сергеевич Ермаков;
  •  Алексей Викторович Лукашев;
  •  Сергей Александрович Моргачев;
  •  Николай Юрьевич Козачек;
  •  Павел Вячеславович Ершов;
  •  Артем Андреевич Малышев;
  •  Александр Владимирович Осадчук;
  •  Алексей Александрович Потемкин;
  •  Анатолий Сергеевич Ковалев.

Ранее сообщалось, что Администрация внесла в черный список еще 33 человека и организации, связанные с российской военной разведкой, добавив их в список в соответствии с законом о противодействии противникам США (CAATSA).

CAATSA также стремится наказать Россию за ее агрессию в Украине и участие в гражданской войне в Сирии.

Ведение бизнеса с кем-либо из этого списка может спровоцировать санкции, подобные тем, которые налагаются на Китай.

Ранее в этот день Трамп подписал указ, который дает дополнительные инструменты для имплементации действующих против России санкций.
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Источник:

"Сегодня"

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