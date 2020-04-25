Поверить не могу, что должен такое говорить: Байден призвал не пить отбеливатель для борьбы с коронавирусом

В Белом доме ранее заявили, что вирус быстрее слабеет под лучами солнца и в тепле.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал сограждан не пить отбеливатель.

Он написал в Twitter: "Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель".

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что раз отбеливатель отлично справляется с коронавирусом на поверхностях, то его можно применять и для внутреннего использования для борьбы с инфекцией. Трамп не уточнял, какой именно тип дезинфицирующего средства он имел в виду, очевидно, он говорил об отбеливателе и изопропиловом спирте.

Напомним, что Джо Байден – соперник Дональда Трампа на американских президентских выборах, которые состоятся в этом году.

Ранее сообщалось, что Вашингтон, в котором пик заражения коронавирусом ожидается в середине мая 2020 года, направит на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями почти 484 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил соответствующий законопроект о пакете финансовой помощи.

В общей сложности законопроект распределяет около 484 млрд долларов.

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