Появилось видео с места крушения угнанного самолета в США

Сегодня, 02:15

На кадрах ролика видно, что самолёт рухнул в лесном массиве, где после вспыхнул пожар

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолёта Horizon Q400, который угнал из аэропорта Сиэтла сотрудник авиакомпании.

На кадрах ролика видно, что самолёт рухнул в лесном массиве, где после вспыхнул пожар.

Напомним, пассажирский самолёт авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон после несанкционированного взлёта. В момент крушения на борту никого не было, кроме 29-летнего механика авиакомпании, который угнал борт, чтобы выполнить трюки в воздухе.

Жители Сиэтла стали свидетелями полёта угнанного пассажирского самолёта. Также они сняли на видео попытку перехвата лайнера военными истребителями F-15.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.
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