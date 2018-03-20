Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого гражданина России – Маккейн

Сенатор считает, что поздравление Путина с победой на "выборах" недостойно "лидера Свободного мира", которым должен выступать президент США

Американский сенатор от Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Маккейн подчеркнул, что переизбранный в России Путин – диктатор, а российские выборы являлись фикцией. Потому, как считает сенатор, такие действия Трампа не достойны "лидера Свободного мира", которым должен выступать президент США.

"Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на выборах. И, сделав это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", – отметил Маккейн на своей странице в Facebook.

Ранее на сайте президента России появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В сообщении Кремля указывалось, что лидеры стран поговорили в том числе о вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.

Стоит добавить, что после выборов президента РФ в социальные сети буквально взорвались ядовитыми "поздравлениями" россиянам.