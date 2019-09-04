Пожар на катере в Калифорнии: спасатели достали тела 34 жертв

На причале в Санта-Барбаре уже организовали народный мемориал жертв трагедии

/ Фото: AFP

Служащие Береговой охраны США обнаружили тела 33 пассажиров прогулочного судна Conception, которое затонуло 2 сентября возле города Санта-Барбара после вспыхнувшего пожара на борту.

Об этом сообщил представитель спасателей Зак Фарелл, уточнив, что, таким образом, все еще не найденным остается тело одного погибшего.

Фарелл уточнил, что тела 13 погибших доставили на берег через несколько часов после пожара, а еще 20 тел подняли 3 сентября.

Реклама

Всего на борту Conception в общей сложности находились 39 человек.

В тренде Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности

Тем временем на причале в Санта-Барбаре, возле которого затонул катер, уже организовали народный мемориал жертв трагедии – родственники и просто небезразличные люди сносят на пирс лампадки, цветы и фотографии погибших.

Ранее сообщалось о том, что из воды были извлечены тела 25 погибших.

Напомним, что представитель Национального совета США по безопасности на транспорте Дженнифер Хомеди заверила в том, что предварительные результаты расследования дела о пожаре могут быть известны примерно через 10 дней. Но расследование на такого рода требуется от 12 до 24 месяцев.

"Мы намерены побеседовать с выжившими при катастрофе членами экипажа, с владельцами прогулочного судна, со спасателями, участвовавшими в тушении пожара, а также ознакомиться с документами о техническом состоянии судна и о наличии там противопожарных средств", — сказала она.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама