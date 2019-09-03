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Пожар на судне в Калифорнии: Спасатели достали тела 25 погибших

3 сентября, 08:59

Еще 9 человек считаются пропавшими безвести

Тела 25 погибших найдены у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где в понедельник затонуло прогулочное судно "Conception". Еще девять человек числятся без вести пропавшими, передают зарубежные СМИ со ссылкой на Береговую охрану США.

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Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

Пожар на судне вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США на 23-метровом судне 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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По меньшей мере 34 человека погибли. Сейчас ищут тела остальных пассажиров. 

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