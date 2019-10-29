Пожары в Калифорнии: огонь угрожает сотням зданий

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Президент США Дональд Трамп находится в контакте с властями Калифорнии в связи с лесными пожарами и продолжит следить за ситуацией. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

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"Белый дом и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США находятся в контакте с федеральными и местными властями в Калифорнии, включая губернатора Гэвина Ньюсома, — отметил Дир. — Федеральные ресурсы доступны. Мы продолжим работать с губернатором, чтобы определить, нужна ли дополнительная помощь. Президент США продолжит отслеживать ситуацию".

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата Калифорния в связи с бушующими на его территории лесными пожарами. Власти штата сообщили о том, что предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, находящихся в опасной близости к очагам пожаров. Согласно информации на сайте губернатора, огонь угрожает сотням построек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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