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Пожары в Калифорнии сняли из космоса (фото)

23 августа, 02:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

При пожарах погибли по меньшей мере 6 человек

В сети появились фотографии масштабных пожаров в Калифорнии (Соединенные Штаты), сделаные с Международной космической станции. Их опубликовал в американский астронавт Крис Кэссиди на своей странице в Twitter.

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"Спасибо всем пожарным и представителям служб чрезвычайных ситуаций, которые круглосуточно работают, пытаясь потушыть эти пожары. Мои мысли и молитвы со всеми пострадавшими в этих районах", – подписал Кэссиди фото.

На них видно масштаб задымления из-за Калифорнийских пожаров, в результате которых в США уже погибли по крайней мере шесть человек.

Ранее мы сообщали, что власти американского штата Калифорния распорядились об эвакуации более 119 тысяч жителей, домам которых угрожают природные пожары.

Губернатор штата Гевин Ньюсом 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Согласно его информации на 22 августа, количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560, выгорела зона площадью 312 тысяч гектаров.

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От пожаров Калифорния страдала и в октябре 2019 года:

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США Калифорния пожар
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