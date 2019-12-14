"Позор для страны": Трамп прокомментировал процесс импичмента

Американский президент уверяет, что "не было сделано ничего плохого"

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента позором для страны. Об этом сообщили в Белом доме.

"Не было сделано ничего плохого. Использовать право импичмента на эту чепуху – позор для нашей страны", – заявил Трамп журналистам.

Также от отметил, что хочет узнать информатора, сообщение которого о предмете разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало причиной для разбирательств.

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Напомним, ранее демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа.Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

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А 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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